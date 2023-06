Handhaving, promotie of degradatie? DZS en HCSC strijden om plek in derde klasse

Voetbalclub DZS uit Neck kon afgelopen weekend promoveren naar de derde klasse. Via de nacompetitie was HCSC de laatste horde om te nemen. De club uit Den Helder speelde juist voor handhaving in de derde klasse. In een rechtstreeks duel op het terrein van Kolping Boys in Alkmaar gingen beide Noord-Hollandse teams dit uitvechten.

"Op voetbalgebied is het de dag van het jaar waar wij naar hebben uitgekeken", vertelt DZS-voorzitter Peter Komen. De ploeg uit Neck eindigde in de reguliere competitie als tweede en hoopt via de nacompetitie te promotie af te dwingen.

Rommelig seizoen

HCSC kent een rommelig seizoen. Met nog twee wedstrijden te gaan in de reguliere competitie vertrok trainer Mario van der Hert per direct. Begin juni stond de nieuwe trainer Michel Kakisina voor de groep. Via de nacompetitie moest hij zorgen dat HCSC in de derde klasse zou blijven.

Of dat lukt is te zien in de bovenstaande reportage.