72-jarige man in Obdam bewusteloos geslagen, politie zoekt getuigen

De mishandeling vond zaterdagavond rond 22.25 uur plaats. De man werd belaagd door de groep. Toen een van de bestuurders afstapte, kreeg hij een vuist in zijn gezicht. Deze persoon droeg een opvallende felroze broek. Het slachtoffer is ter plekke behandeld.

"We willen alle zaken graag oplossen, maar deze in het bijzonder", zegt politiewoordvoerder Roderick de Veen. "Hier is een al wat oudere man veel onrecht aangedaan. En voor wat? Dus we komen heel graag in contact met mensen die iets hebben gezien."

De politie onderzoekt het incident en hoopt in contact te komen met getuigen. Er is tot nu toe nog niemand aangehouden.