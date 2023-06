Monumenten verduurzamen is puzzelen, maar niet onmogelijk

Monumenten zijn vaak tochtige gebouwen met enkel glas en door hun sfeer en karakter mag je er niet zomaar veranderingen aanbrengen. Toch heeft het Amsterdamse bureau De Groene Grachten het als missie om alle 140.000 monumenten in Nederland te verduurzamen. Nu het gelukt is bij het grootste rijksmonument van Amsterdam, het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), ligt de weg open voor de rest.

Met vijf voetbalvelden als vloeroppervlakte had het het KIT een jaarlijkse energierekening van ruim een half miljoen euro. Toch was dat niet de voornaamste reden voor de verduurzaming vertelt financieel directeur Louis van den Berghe in het programma Pak An Groen: "Amsterdam wil een aardgasvrije gemeente worden. Helaas conflicteert die ambitie met sommige richtlijnen voor monumenten. Wij hebben bijvoorbeeld een geweldig dak op het zuiden met leistenen, maar daar mogen geen zonnepanelen op."

Daarom is bij de verduurzamingsoperatie Suze Gehem van De Groene Grachten betrokken. "Ik denk in mogelijkheden en niet in moeilijkheden. Het is bij elk monument een kwestie van puzzelen. In plaats van zonnepanelen, hebben we op het depot een waterbergend groen dak aangelegd en verder natuurlijk een warmtepomp, een warmte-koudeopslag, achterzetramen en ledverlichting."

Op dit moment is haar bedrijf bezig met het verduurzamen van het Teylers Museum in Haarlem, de Broeker kerk, molen de Otter in Amsterdam en allerlei kerken in Alkmaar. Nog ruim 100.000 monumenten te gaan.