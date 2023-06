Oostzaan denkt na over fusie met Amsterdam: "Nee, alsjeblieft niet"

Oostzaan denkt na over een fusie met een omliggende gemeente zoals Landsmeer, Zaanstad en ook Amsterdam wordt genoemd. Het dorp, met nog geen 10.000 inwoners, gaat op zoek naar de meest geschikte partner om mee in zee te gaan.

Marvin Polak, burgemeester van Oostzaan en ras-Ajacied, spreekt zijn voorkeur niet uit. Hij is nog voorzichtig. "Amsterdam is natuurlijk een prachtige stad waar ik mijn hele leven al zo'n beetje omheen woon en waar ik om de week bij thuiswedstrijden van Ajax te vinden ben", geeft hij aan. "Dus wat dat betreft een prachtige stad om naast te zitten, maar of dat de beste keuze voor Oostzaan is, dat moeten we met zijn allen nog gaan bepalen."

Oostzaan is als kleine gemeente kwetsbaar, zo stelt Polak. Daarom is er een onderzoek ingesteld met als resultaat een rapport van organisatie-adviesbureau TwynstraGudde. Hierin zijn de voors en tegens van een fusie per gemeente op een rijtje gezet.

Weesp

De situatie van Oostzaan doet denken aan Weesp, dat sinds maart 2022 officieel onderdeel is van Amsterdam. Ook daar werd er naar andere opties dan Amsterdam gekeken. Weesp zou namelijk fuseren met gemeente de Gooise Meren. Uiteindelijk ging het stadje toch zelfstandig door, maar een paar jaar later werd duidelijk dat een fusie toch noodzakelijk was. Amsterdam kwam toen, naast opnieuw de Gooise Meren, in beeld als fusiepartner. Na een referendum onder de inwoners werd de hoofdstad met 57,4% van de stemmen gekozen.