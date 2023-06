Hilversums wijkcentrum maakt kans op Appeltje van Oranje: "Hoop dat Beatrix hem zelf komt brengen"

Het Hilversumse wijkcentrum De Geus is één van de tien kanshebbers om een Appeltje van Oranje te winnen. Dat heeft het wijkcentrum afgelopen weekend te horen gekregen, komend najaar wordt bekend of De Geus tot één van de drie winnaars behoort. Als het Hilversumse wijkcentrum wint dan krijgen ze een bedrag van 25.000 euro. De nominatie nu levert ook al 1.500 euro op.

Het Hilversumse wijkcentrum werd bij de nominaties pas als laatste genoemd. "Eerlijk gezegd hadden wij het ook niet meer verwacht", vertelt Ed Bakker. "De Geus bestaat uit alleen maar vrijwilligers, tussen de 37 andere kanshebbers zitten veel organisaties met mensen in dienst. Zij konden hierdoor enorm veel stemmen binnenhalen. Onze pitch is goed ontvangen bij de jury. Dit zorgt ervoor dat we uiteindelijk bij de laatste tien zitten."

Goed gevoel

Het wijkcentrum is sinds de nominatie vol vertrouwen. "Het jurycommentaar was erg lovend, dit zorgt voor een goed gevoel. Ik denk dat we veel kans maken om bij de top drie te eindigen", vertelt Bakker. "Ik merk dat de andere kandidaten nu fanatiek kijken naar ons. Dat vind ik erg bijzonder om te merken. Als we winnen hoop ik wel dat Beatrix bij ons langskomt. Ze woont immers toch om de hoek", aldus Bakker.

Mocht De Geus de prijs winnen, dan zal het geld gebruikt worden om het gebouw te onderhouden, de vrijwilligers in het zonnetje te zetten en verder zal de organisatie kijken waar ze het beste in kunnen investeren om mensen nog beter te kunnen helpen.