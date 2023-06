Totale metamorfose voor de Gooise alpen

Een flinke poetsbeurt, een stapel nieuwe matten en dat allemaal zodat je er in het najaar weer hard vanaf kan glijden: de Huizer skibaan de Wolfskamer krijgt een flinke opknapbeurt.

De skibaan - lokaal beter bekend als de Gooise alpen - wordt elk jaar opgeknapt, want dat is ook wel nodig nadat er afgelopen winter flink overheen geskied is.

Grote opknapbeurt dan normaal

Toch is de opknapbeurt dit jaar groter dan normaal want alle banen worden gerenoveerd. Zowel de matten als het vilt worden volledig vervangen. En met een laagje siliconen erbij moet de baan komend najaar weer spekglad zijn om er met volle vaart van af te kunnen skiën.

De opknapbeurt kost zo'n 75.000 euro.