Haarlemse woonboot wint meeste stemmen van het publiek: "Wij zijn altijd op vakantie"

De woonbooteigenaren kochten in 2021 een groot stuk land met een vervallen woonark aan de Lieoever in Haarlem. Ze verdiepten zich in rap tempo in de woonbotenwereld en een jaar later lag hun eigen energiezuinige drijvende woning op de Ringvaart. Een droomplek noemen ze het waar ze na een drukke werkdag heerlijk kunnen ontspannen. “We hebben altijd een vakantiegevoel.”

De vakjury oordeelde dat er een enorme groei was in innovatie in het materiaal dat wordt gebruikt bij woonbotenbouwers en het creatieve gebruik van ruimte. Zo staat in het juryrapport beschreven dat ze onder de indruk zijn van de bedstee in Ricks werkkamer die eigenlijk te krap was om een ledikant in te zetten. Hij kwam zelf met het idee om die in de kruipruimte te schuiven zodat een ruime bedstee ontstond.

Marieke en Rick vinden het leuk dat ze de publieksprijs hebben gewonnen, maar zij wisten allang dat ze een lot uit de loterij hadden getrokken.