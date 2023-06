'Regenboogmama' Saskia uit Enkhuizen organiseert benefiet voor afgebrand gaycafé

Tattooshophouder Saskia Righart van Gelder uit Enkhuizen zet zich in voor club Bonaparte in Rotterdam. Het café voor de LHBTIQ+-gemeenschap brandde vorig week af. "Het is dé plek in de stad voor mensen om uit de kast te komen, of een veilige plek te vinden", zegt Saskia. "Het is verschrikkelijk wat daar gebeurd is."

Hoewel de brand redelijk snel onder controle gebracht kon worden, heeft de club aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam veel schade opgelopen. Van het oude interieur is bijna niets meer over. Ook de woningen boven het pand moesten door de brandweer ontruimd worden, omdat de rook naar boven trok.

Binnen een paar dagen hebben vaste klanten van het Rotterdamse café ruim 5.000 euro opgehaald. Ook Saskia ziet de schade met lede ogen aan, en heeft besloten om vanuit Enkhuizen haar steentje bij te dragen.

Als geen ander in Enkhuizen weet Saskia namelijk wat het betekent voor de LHBTIQ+-gemeenschap, om een veilige plek te hebben. Haar tattooshop, waar al jaren de regenboogvlag aan de gevel hangt, wordt gezien als een plek waar mensen vrij over hun seksuele gevoelens kunnen praten. Met regelmaat ziet de 'regenboogmama' dan ook mensen bij haar in de shop uit de kast komen.

Dragqueens en -kings geven show

Het benefiet in Enkhuizen wordt aankomende maandag vanaf 12.00 uur gehouden, bij de tattooshop van Saskia aan de Vijzelstraat. Tijdens de middag worden er onder andere cupcakes verkocht, is er een veiling, kunnen haren geknipt en gevlochten worden, en zullen verschillende dragqueens en -kings een show geven.

"Het wordt een groot spektakel. We hopen genoeg geld op te halen om de club weer op te bouwen", legt Saskia uit. "Want een plek waar de LHBTIQ+-gemeenschap zich veilig kan voelen is van groot belang."