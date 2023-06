Wildwest in Medemblik: 1.000 kilo cocaïne, een schietpartij en een dode Kroaat

Wildwest op de Vereweg in Medemblik, vorig jaar september. Met 1.000 kilo aan cocaïne in een loods, een schietpartij en uiteindelijk een overreden en overleden Kroaat, Herni Lukačević (54). Volgens verdachte M. F. (27) uit Amstelveen heeft hij het slachtoffer nooit gezien toen hij hem aanreed. "Ik werd meerdere keren beschoten en moest wegduiken voor mijn leven."

Er zou een nachtelijke ruzie zijn ontstaan over drugs. In totaal werden er drie lege hulzen gevonden, die duiden op een schietpartij. Uiteindelijk is Lukačević overreden door een Ford Transit. Deze zou eigendom zijn van de medeverdachte, maar door F. zijn bestuurd. Hem wordt door het OM 'het opzettelijk en met voorbedachte rade overrijden' van het slachtoffer verweten. De overleden Kroaat werd de volgende ochtend gevonden.

Raadsels rondom dode Kroaat: hoe kwam Herni in Medemblik aan zijn einde?

Afgelopen maart werd het tweetal na uitgebreid onderzoek aangehouden. Komende donderdag legt F. een verklaring af. Ook worden er nog vier getuigen gehoord in deze zaak. De andere verdachte komt volgende week voor. Op een later moment wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

Advocaat Van Boom blikte terug op de aanrijding van F. en houdt het op noodweer. Volgens hem waren er naast de twee verdachten en de Kroaat nog enkele Oost-Europeanen aanwezig. De medeverdachte van F. zou een pistool op het hoofd hebben gehad. "Het was een overval. Meneer Lukačević - iemand met een indrukwekkend strafblad in eigen land - wilde daar iets bereiken en er is niet teruggedeinsd om te schieten. Mijn cliënt heeft gelukkig het vege lijf nog kunnen redden, door weg te duiken."

'Overvallen en beschoten'

Een telefoongesprek, een dag na het incident, zou deze lezing moeten bevestigen. "We zijn overvallen door kills (kerels, red.). Beschoten door kills. Ik weet niet waar die kills onder die waggie (auto, red.) is gegaan", werd er gezegd. Daarnaast zegt Van Boom dat niet kan worden vastgesteld op welk moment F. achter het stuur heeft gezeten.

De Officier van Justitie sprak van 'een tipje van de sluier'. "We hebben op veel vragen nog geen antwoord. Wat is daar gebeurd? Hoe ontstond de ruzie en waarover ging die ruzie? Die vragen zijn nog niet beantwoord." In het verzoek om F. vrij te laten, ging zij dan ook niet mee.

De rechtbank bepaalt morgen of het voorarrest van F. wordt verlengd. Hoe het zit met de drugsvangst is op dit moment nog onduidelijk. Die werd vandaag niet besproken in de rechtbank.