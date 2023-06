Foutje bedankt: Alkmaarse bewoners moeten nóg langer wachten op geluidsscherm

De bouw van het langverwachte geluidsscherm tegen het verkeerslawaai van de Alkmaarse Ringweg (N245) is opnieuw uitgesteld. Een damwand van het viaduct bij de Nollenweg loopt precies onder de laatste 100 meter van het gebied door. "Geen scherm is geen optie", reageert buurtbewoner Chantal Polhuis tijdens de bewonersbijeenkomst van gisteravond.

Een scherm van maximaal 3.5 meter hoog, met kokosvezel en daartussen extra isolatiemateriaal, is een van de opties waar de gemeente nu naar kijkt. Een nadeel: deze is twee meter lager dan het oorspronkelijke scherm. "Als ik een geluidsmeter in mijn tuin leg, kom ik boven de 85 decibel uit. Wie zegt dat dit het lawaai zal tegenhouden?", vraagt een omwonende uit de zaal zich af.

Voor omwonenden van de Nollenweg moet daarom een alternatief worden bedacht. Onduidelijk is nog wat dat precies gaat zijn. Twintig huishoudens waren gisteravond uitgenodigd in buurthuis Mare Nostrum om daarover mee te denken.

De eerste palen van het energieleverende geluidsscherm aan de Ringweg werden eind februari al de grond ingeslagen, maar nu blijkt de provincie een ondergrondse damwand vlak bij het viaduct over het hoofd te hebben gezien. Hoe dat kan, weet de gemeente niet. Een ding is zeker: het beoogde scherm van 5 meter hoog kan niet overal worden geplaatst.

Voor het scherm van kokosvezel hoeft geen enkele boom te sneuvelen. De wanden worden tussen de bomen geplaatst. Hoeveel geluidshinder dat gaat voorkomen, durft wethouder Christiaan Schouten (D66) niet te zeggen. "Daar zouden we na de plaatsing van dat scherm een meting moeten doen, maar als dat tegenvalt is het al niet meer terug te draaien."

Daar voelt de gemeente weinig voor. "We hebben met klimaatverandering te maken, opwarming van de aarde. We gaan geen bomen kappen als dat niet nodig is."

"Kunnen we geen betonnen wand bouwen, dat lijkt mij efficiënter dan kokosvezel", stelt iemand uit de zaal voor. "Wat een goed idee", roept zijn buurman. "Waarom buigen we het scherm niet af", vraagt een andere man. "Dan moet je wel bomen kappen, maar er moet een goed scherm komen."

Berekeningen van de gemeente Alkmaar schatten de geluidshoogte lager in, namelijk op 55 decibel. "Er is daar officieel geen gezondheidsrisico, het gebied blijkt onder de norm te zitten", reageert projectmanager Julia Mölck. "We hadden zo ver kunnen gaan om het scherm niet te plaatsen, maar jullie hebben hier keihard voor gelobbyd en belofte maakt schuld."

De wethouder zit vooraan in de zaal en is blij met alle input. "Ik ben oprecht verrast hoe erg mensen in de 'meewerkstand' zitten en hoe iedereen meedenkt. Als er een alternatief is waar wij niet aan hebben gedacht, horen we dat graag. Door een kleine tegenwerking moet het even anders, maar dat scherm komt er."

'Zit je in de auto?'

Buurtbewoner Chantal had gehoopt op iets meer duidelijkheid, vertelt ze na afloop. "Ik moet mijn raam 's avonds dichtdoen, anders kan ik niet slapen. En als ik bel met iemand in de achtertuin, wordt vaak gedacht dat ik in de auto zit."

Volgend jaar verwacht de gemeente de bouw van het scherm te kunnen voortzetten. Het geduld van bewoners wordt dus weer op de proef gesteld. Chantal is in elk geval blij dat er een alternatief komt, maar helemaal gerust is ze er nog niet op. "We weten niet of dit net zo geluidsreducerend gaat zijn als het duurzame scherm met zonnepanelen. Je wilt een bepaalde rust in je tuin vinden, de vogeltjes horen fluiten. Dat is waarom je thuis bent."