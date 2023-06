Wie gooide er stenen op de zonnepanelen van voetbalclub VV Succes?

Er zijn dit weekend stenen gegooid op de zonnepanelen bij de parkeerplaats van voetbalvereniging VV Succes in Hippolytushoef. De club vermoedt dat jongeren achter de actie zitten en is op zoek naar de daders. "Het is gewoon vandalisme", vindt voorzitter Geert Jasper van Stichting Sportcentrum Wieringen. "Hopelijk is er niks kapot."

Wanneer de stenen op de zonnepanelen zijn gegooid is niet bekend, maar de club vermoedt zaterdagavond. "We hebben de politie gebeld en gaan aangifte doen", zegt Geert Jasper. "We hebben alles al opgeruimd. Hopelijk is er niks kapot. We kunnen het zo niet zien, maar houden in de gaten wat de zonnepanelen opleveren. Als dat minder is dan eerder, is er wat kapot."

De panelen liggen op een soort overkapping boven de parkeerplaats bij de voetbalclub. Er is nog geen zicht op de daders. De toegang tot het parkeerterrein, die ook toegang geeft tot de handbalvelden en de sporthal, is niet afgesloten en camerabeelden zijn er ook (nog) niet.

Renovatie

Maar Jasper vermoedt dat jongeren achter het vandalisme zitten. "Er worden nu twee voetbalvelden gerenoveerd", zegt hij. "Nieuwe grond, nieuw gras, een sprinklerinstallatie. Daar zijn ze nog wel een paar weken mee bezig. En daardoor ligt de parkeerplaats vol met zand. Ik denk dat er wat jeugd mee heeft lopen spelen en met bakstenen zijn gaan gooien."

Ondanks dat hij geen aanwijzingen heeft, hoopt hij dat het oproepje dat op Facebook is gezet wel leidt tot de daders. "Het is gewoon vandalisme, of de panelen nu stuk zijn of niet." Extra zuur is het dat een vrijwilliger bij het opruimen van de stenen van een ladder is gevallen. Jasper: "Daardoor heeft hij zijn arm gebroken. Dat had anders natuurlijk ook niet gebeurd."