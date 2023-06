Politie zoekt getuigen dodelijke steekpartij 21-jarige Jimmy Schepers

Rond 21.20 uur ontstaat op het festivalterrein een steekpartij, waarbij drie mannen flinke verwondingen oplopen. Jimmy overlijdt kort daarna aan zijn verwondingen.

Op videobeelden die door omstanders zijn gemaakt, is te zien dat meerdere mensen het incident vanuit verschillende hoeken filmen met hun telefoon. De politie laat weten deze beelden goed te kunnen gebruiken in het onderzoek dat nog loopt. "Om tot een completer beeld te komen wat zich precies heeft afgespeeld op het festivalterrein is het onderzoeksteam op zoek naar aanvullend beeldmateriaal en getuigen", aldus de politie.

Kort na het steekincident werden twee mannen aangehouden. Een dag later volgde er een derde aanhouding. Het gaat om drie 20-jarige Amsterdammers, die op dit moment in hechtenis zitten zolang de zaak wordt onderzocht.

Opsporing verzocht

Het onderzoeksteam wil zoveel mogelijk festivalgangers die op het terrein waren bereiken en stuurt daarom een e-mail met het verzoek om beeldmateriaal te delen. Ook besteedt het programma Opsporing Verzocht dinsdag aandacht aan het incident.

Alle mensen die tijdens het incident op het festivalterrein aanwezig zullen morgen een sms ontvangen. "De festivalbezoekers worden opgeroepen naar de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdag 20 juni op NPO 2 te kijken", schrijft de politie.

Omdat de impact voor veel omstanders en betrokkenen groot was, wordt er slachtofferhulp aangeboden aan iedereen die daar behoefte aan heeft.