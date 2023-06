Zus van overleden Thomas (20) verscheurd door verdriet: "We gaan je zo hard missen"

Holly Delafay, de zus van de zaterdag gevonden Thomas uit Engeland, is verscheurd door verdriet. Haar 20-jarige broer verdween vorige week zondag, nadat hij op een feestje te veel drugs had gebruikt. Hij raakte daardoor in een psychose. Afgelopen zaterdag werd zijn lichaam door het Veteranen Search Team in een sloot gevonden, naast het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn.

De vermiste Thomas is zaterdag gevonden in het water naast het ziekenhuis - Politie / Holly Delafay

"Ik schrijf dit met een gebroken hart en verpletterde ziel. We gaan je zo hard missen", vertelt Holly. "Ik weet niet wat ik nu met mijn leven aan moet, nu jij er niet meer bent. Ik voel mij zo verloren zonder mijn kleine broertje. Je betekent de wereld voor mij, en ik voel mij zo verloren en gebroken zonder jou. Je bent mijn beste vriend. Ik hou zo ontzettend veel van je! Fly high and rest easy baby brother." Dankzij berichten op sociale media en de urgentie waarmee er gezocht werd naar Thomas, kreeg de familie "ongelooflijk veel steun uit Nederland". Iets waar ze heel dankbaar voor zijn, vertelden Holly en haar tante Emma afgelopen vrijdag. "We hebben meer steun gekregen vanuit Nederland dan we ooit hadden durven denken." Holly en haar familie willen iedereen bedanken die hulp hebben geboden in de zoektocht en het vinden van Thomas. "We love you all so much!" Spoorloos verdwenen Thomas en zijn vriend Tom waren vorig weekend naar Hoorn gereisd, om met Nederlandse vrienden af te spreken. Op zaterdag gaat het mis met de jongen uit de omgeving van Plymouth, als hij te veel speed gebruikt en in een psychose raakt. Er wordt van alles gedaan om Thomas weer te kalmeren. Helaas zonder effect. Pas op zondag wordt besloten om hem naar het ziekenhuis te brengen.

"Je betekent de wereld voor mij, en ik voel mij zo verloren en gebroken zonder jou" Zus van Thomas

Wat zich na 23.00 uur op zondagavond precies heeft afgespeeld, is onduidelijk. Thomas wordt door de Nederlandse vriend in zijn auto gezet en naar het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn gereden. Daar aangekomen loopt Thomas het ziekenhuis binnen, en schijnt naar de wc te zijn gelopen. Vervolgens loopt hij weer naar buiten. Daarna ontbreekt ieder spoor van hem. Lichaam gevonden De Nederlander rijdt ondertussen terug naar zijn huis, zonder Thomas aan het personeel over te dragen. Bij hem thuis haalt de jongen uit Hoorn een aantal spullen en de vriend van de Engelsman op. Als ze terugkomen bij het ziekenhuis en hem niet aantreffen, zoeken ze een paar uur in de omgeving, zonder resultaat. Pas maandagochtend, nadat Thomas nog steeds niet is teruggekomen, wordt de politie en de familie van Thomas ingelicht. Er wordt direct een grote zoekactie opgestart, met berichten die massaal gedeeld worden. Dit zorgt ook voor de inzet van het Veteranen Search Team, dat deze zaterdag een lichaam aantreft in het water naast het Dijklander Ziekenhuis. Een paar uur later bevestigt de politie dat het gaat om de Engelsman. Thomas is slechts 20 jaar geworden.