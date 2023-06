De Peiling: kamperen is geweldig

Kamperen in Nederland wordt steeds populairder onder Nederlanders en buitenlandse toeristen. Vooral de laatste groep weet ons land in de zomer vaker te vinden. In 2013 sliepen er nog 1,8 miljoen toeristen op Nederlandse campings. Vorig jaar is dat aantal al opgelopen naar 2,6 miljoen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Verstening

Als je wilt kamperen in Nederland, moet je er snel bij zijn. De vraag naar een kampeerplaats neemt toe, terwijl het aantal kampeerplaatsen afneemt. Dat komt omdat campings bijna niet kunnen groeien, terwijl ze wel te maken hebben met steeds veeleisender gasten. Zo worden kampeerplekken groter, omdat er bijvoorbeeld grotere campers op moeten passen. Ook ‘verstenen’ campings vaker door de komst van stacaravans, bungalows en andere zomerhuisjes.



Hoe zit dit bij jou? Sta jij deze zomer weer op de camping met een tent en klapstoeltjes of kies je toch liever voor wat meer luxe?