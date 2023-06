NH Airtime: De 'maharadja' is terug op Schiphol

Air India is na 26 jaar terug op Schiphol. De nationale luchtvaartmaatschappij van India vliegt voortaan vier keer per week tussen de hoofdstad New Delhi en Amsterdam. Zelden zijn er zoveel mensen uitgenodigd om bij de aankomst van een nieuw vliegtuig of luchtvaartmaatschappij op Schiphol te zijn, maar voor de Indiase gemeenschap in Nederland en de Indiase regering was het groot nieuws dat hun 'maharadja' terug is, dus werden kosten noch moeite gespaard.