Ouderen hebben last van zomereenzaamheid: "Iedereen is op vakantie"

Voor veel mensen is de zomer een periode van zon, vakantie en samen zijn. Dat geldt alleen niet voor iedereen. Vijftien procent van de ouderen heeft last van zomereenzaamheid, blijkt uit cijfers van ouderenorganisatie KBO-PCOB. Om dat tegen te gaan start stichting Met Je Hart deze week een campagne om eenzame ouderen de zomer door te krijgen.

Ook bij Met Je Hart BEL (Blaricum, Eemnes, Laren) merken ze dat ouderen in de zomer veel en stilletjes alleen zitten: "We proberen goed met onze vrijwilligers af te stemmen om toch de hele zomer aanwezig te zijn zodat er ontmoetingen plaatsvinden en er genoeg aandacht is," aldus Belinda Huiden-Lammers, coördinator van Met Je Hart BEL.

Om meer bewustzijn te genereren, is deze week de campagne 'Zomer vier je samen' van start gegaan: "We willen mensen in beweging brengen en bewust maken," aldus Romme.

De directeur van de stichting, Aimée Romme, noemt zomereenzaamheid een onbekend probleem: "Bij eenzaamheid denken mensen meestal aan de dagen rond kerst. Wat je niet moet vergeten is dat de zomer zes weken duurt en veel familie, buren en vrienden op vakantie zijn. Clubjes en verenigingen hebben een zomerstop, scholen zijn dicht en het is stil op straat."

Van de 75-plussers heeft meer dan de helft last van eenzaamheid en van de 85-plussers voelt twee derde zich eenzaam. In de zomermaanden speelt dit probleem een nog grotere rol en volgens stichting Met Je Hart moet hier meer bewustzijn voor komen.

"Hoe meer vrijwilligers we hebben, hoe meer ouderen we kunnen ontvangen en hoe meer we in nog meer gemeenten we kunnen zitten"

In de Noord-Hollandse gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Blaricum, Eemnes en Laren zet de stichting zich deze zomer in voor eenzame ouderen. Zo gaat de stichting samen met eenzame ouderen 14 juli naar het museum Singer Laren, waar ze een rondleiding krijgen en samen gaan lunchen in de Singertuin.

Om te zorgen dat gedurende de hele zomer activiteiten zijn, zorgt de stichting voor genoeg vrijwilligers: "Iedere zes weken lunchen wij met de ouderen aan stamtafels in de BEL-gemeenten. We zorgen dat er geen gat ontstaat in de zomer zodat deze lunches gewoon door kunnen gaan onder begeleiding van vrijwilligers," aldus Huiden-Lammers.

Volgens Romme zijn vrijwilligers cruciaal om zo veel mogelijk ouderen te helpen: "Natuurlijk zal het soms even schipperen zijn deze zomer omdat sommige vrijwilligers op vakantie zijn. Hoe meer vrijwilligers we hebben, hoe meer ouderen we kunnen ontvangen en hoe meer we in nog meer gemeenten we kunnen zitten."

Thuis wonen

Vorig jaar presenteerde het kabinet het nieuwe programma voor ouderenzorg waarbij het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen het uitgangspunt is. Het verpleeghuis moet een plek worden voor ouderen die echt niet meer thuis kunnen blijven wonen. Vooral voor ouderen die vitaal en relatief gezond zijn is dat een fijn vooruitzicht.

Toch kunnen vitaliteit en eenzaamheid hand in hand gaan, zegt Romme: "Ouderen willen het liefst zelfstandig wonen. Als je een partner hebt of je bent fysiek en mentaal nog gezond, dan kan dat goed gaat. Maar op het moment dat je fysieke beperkingen krijgt of een partner verliest, ligt eenzaamheid al snel op de loer."