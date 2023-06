Weesp aA nl Paneeltje, paneeltje aan de wand, wie is het mooiste van het land?

Zonnepanelen zijn vooral nuttig; ze moeten zoveel mogelijk energie opwekken, maar we willen ze liever niet zien. De meeste panelen liggen daarom kriskras op het dak, behalve de panelen van Marloes. Haar bedrijf levert gekleurde zonnepanelen voor aan de gevel die onderdeel zijn van het gebouw. Wel gaat dat ten koste van de opbrengst.

Marloes van Heteren - marcruyg/nhnieuws

Volgens Marloes zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat niet alleen daken, maar ook gevels van een gebouw energie opwekken. "Wat ik hoop is dat onze kinderen straks verbaasd vragen: 'Ja, maar papa, mama, maakten jullie vroeger dan gevels die géén energie opwekten?'" Dat is de droom van Marloes van Heteren en kunstenaar Reinier Bosch. Bij hun bedrijf in Weesp worden zonnepanelen gemaakt die voorzien zijn van een decoratieve print.

Als architect wilde Marloes gebouwen zo duurzaam mogelijk ontwerpen, met daarbij zoveel mogelijk zonnepanelen. Zodra het dak vol zat en er behoefte was aan meer zonne-energie, zocht ze naar een oplossing voor aan de gevel. Dat bestond nog niet, dus ging ze er zelf mee aan de slag. Ze stopte met haar architectenbureau en begon een nieuw bedrijf.

gekleurde zonnepanelen zijn onderdeel van de kleurcompositie van een gebouw - marcruyg/nhnieuws

Toch heeft een 'mooi' zonnepaneel op de muur heeft wel één groot nadeel. Het levert minder energie op dan een conventioneel zwart of donkerblauw paneel. Die kleuren voor traditionele zonnepanelen zijn niet toevallig gekozen, want zwart geeft altijd het hoogste rendement. Bij Solarix in Weesp wordt daarom heel veel tijd gestoken in het bedenken van de beste kleurcombinaties en patronen om zoveel mogelijk energie uit de gevelpanelen te halen.

Marloes benadrukt dat haar zonnepanelen worden gemaakt ter vervanging van bestaande gevelpanelen. En dan is iedere kilowatt extra meegenomen. "Je hebt nu eenmaal meer vierkante meter gevel dan dak", aldus de optimistische ondernemer.

Schouwburg Middelburg met zonnepanelen op gevel - Solarix

De mogelijkheden van gekleurde zonnepanelen op de gevel zijn volgens de ondernemer eindeloos. Als voorbeeld geeft ze de zonnepanelen van Schouwburg Middelburg, waarbij er denkbeeldige gordijnen hangen aan weerszijden van de entree. Dit zijn gordijnen die het gebouw ook van energie voorzien. Bij nieuwe gebouwen worden de duurzaamheidseisen steeds verder aangescherpt. Volgens Marloes is dan het oppervlakte van het dak te klein voor het plaatsen van voldoende zonnepanelen. Om aan die eisen te voldoen moeten architecten creatief zijn, zonnepanelen op de gevel kunnen dan uitkomst bieden. Voor Marloes is het mooiste compliment als niemand in de gaten heeft dat er zonnepanelen op de gevel zitten.