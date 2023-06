Haarlemmer Houtfestival staat onder druk: grote financiële problemen

Na 36 edities van het Houtfestival in de Haarlemmerhout is het nog maar de vraag of het festival in dezelfde formule door kan gaan. Zondag kwamen enkele duizenden kinderen en volwassenen op het festival af om gratis te genieten van de vele diverse optredens. Voorzitter Renske Leijten sprong ook op het podium om de financiële noodklok te luiden.

"Waar we al heel lang tegenaan lopen, is dat we dit festival al jarenlang met heel veel energie en inzet organiseren met alle vrijwilligers, maar het is financieel heel instabiel", vertelt Leijten. Een paar minuten voor het interview met de festivalvoorzitter heeft de band Poil Ueda net een optreden gegeven voor een volle tent. Divers programma en publiek Poil Ueda? Ja, Poil Ueda. Een samenwerking tussen een Franse experimentele rockband en een traditioneel Japanse zangeres. Zo'n combinatie zie je niet vaak op de grote podia staan, maar wel op het Houtfestival in Haarlem. En dát is juist de kracht van het festival, vertelt Leijten. Tekst gaat verder onder de video.

Renske Leijten over waarin het Houtfestival verschilt ten opzichte van andere festivals - NH Nieuws

"Financieel is het einde in zicht. Door corona zijn een hoop toeleveranciers failliet gegaan. De leveranciers die er nog wel zijn, kunnen hogere prijzen vragen", vervolgt Leijten. In haar nachtmerrie is het Houtfestival voortaan niet meer gratis en staan er hekken om het terrein heen. En binnen die hekken minder podia. "Maar ik ben niet van opgeven en alle vrijwilligers hier ook niet." En dus moet er snel een oplossing komen, vinden ze. Tekst gaat verder onder de video.

Renske Leijten over een eventuele oplossing voor de financiële problemen - NH Nieuws

Om vier uur beklimt Leijten, tussen de acts door, het podium. Ze spreekt enkele honderden bezoekers toe. "De artiesten die u hier ziet, ziet u omdat ze super speciaal zijn en omdat wij tegenwoordig behoren tot een Europees netwerk van festivals. Hoe gaaf is dat? Gratis, divers en internationaal vermaard", zegt Leijten door de microfoon. 'Gratis is niet goedkoop' "Het moet gratis blijven, dus zonder hekken. Maar gratis is niet goedkoop. Jullie 'moeten' daarom vriend worden van het Houtfestival. Voor één of een paar tientjes is dat mogelijk en zo zorgt u ervoor dat we er volgend jaar weer kunnen zijn", vervolgt Leijten. Applaus klinkt. Leijten maakt weer plaats voor de volgende band. Het Italiaanse trio Fanfara Station, inclusief Tunesische zanger.