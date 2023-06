GroenLinks A'dam spreekt zich uit tegen autobrug tussen Almere en IJburg

Als het aan GroenLinks-fractievoorzitter Zeeger Ernsting in Amsterdam ligt wordt het voorstel voor een brug of tunnel voor autoverkeer tussen Almere en IJburg geen werkelijkheid. Het gaat om een plan van de nieuwe coalitie van de provincie Flevoland.

"Zonder IJmeerverbinding geen verdere ontwikkeling van Almere Pampus", schreven de partijen. "Wij vinden het daarom belangrijk dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze verbinding opneemt in het meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport (MIRT)." Ze benadrukten dat 'meerdere soorten vervoer' een 'harde voorwaarde' zijn.

Ernsting is verre van enthousiast. "In Amsterdam/IJburg zitten we dus niet wachten op een nieuwe autobrug", schrijft hij vanavond op Twitter. In april besprak hij vanwege een uitspraak van de burgemeester van Almere het onderwerp al kort in de Stopera. Daar zei het GroenLinks-raadslid zich 'ernstige zorgen' over te maken. "Want IJburg is daar helemaal niet op toegerust. We zijn daar juist autovrije wijken aan het maken."

Geen goed idee

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) zei toen in antwoord op zijn vraag dat ze het in de krant had gezien en 'geen goed idee' vond. "Wat de heer Ernsting ook al zegt, het Amsterdamse wegennet kan de hoeveelheid autoverkeer aan die kant van de stad helemaal niet aan. En volgens mij is dat absoluut niet wat we moeten willen."

Er wordt al vele jaren gesproken over de IJmeerverbinding, maar of het alleen om een metroverbinding of ook een autoweg gaat is dus nog steeds de vraag.