Fik in Alkmaarse flat, hond door brandweerlieden in veiligheid gebracht

In een flat aan de Melis Stokelaan in Alkmaar woedt een brand. Het gaat om een woning op de derde verdieping. "Bewoners van de derde en vierde verdieping worden in veiligheid gebracht."

De brand brak uit rond 21:00 uur. Het is nog niet duidelijk hoe en of die ook overslaat op andere woningen. Meerdere blusauto's zijn in de wijk Nieuw-Overdie aanwezig.

UPDATE 21.32 uur: de brand is onder controle, zo laat een woordvoerder weten. De Veiligheidsregio meldt dat de hoop is dat de bewoners in de loop van de avond terug kunnen naar hun woning.

"De flat wordt geventileerd, alles wordt gecontroleerd op rook en koolmonoxide. Als dat in orde is, kunnen de bewoners naar huis. Er is nog geen informatie bekend over eventuele gewonden."

UPDATE 22:05 uur: één persoon uit de brandende woning is gecontroleerd door de brandweer vanwege het inademen van rook. Ook heeft de brandweer een hond gered, zo zegt de woordvoerder. Het huis is onbewoonbaar. De bewoners van de omliggende woningen mogen terug naar huis.