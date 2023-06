Heitinga vertrekt definitief bij Ajax en middenvelder Tahirovic is nieuwste aanwinst

Het is over en uit tussen Ajax en John Heitinga. De geplaagde trainer werd al eerder op een zijspoor gezet door de Amsterdamse club en nu is het contract ontbonden. Vanaf 1 juli is John Heitinga Ajacied af.

John Heitinga - Pro Shots / Toon Dompeling

Met de insteek om zijn club te helpen, nam John Heitinga begin van dit kalenderjaar de rol van de ontslagen hoofdtrainer Alfred Schreuder over. Een groot succes werd dat niet. Al snel vlogen de Amsterdammers uit Europa, verloren de bekerfinale van PSV en eindigden als derde in de competitie. Tekst loopt door onder de tweet.

"Zeer erkentelijk" Lange tijd stond Heitinga op 'pole-position' om ook in het nieuwe seizoen Ajax te leiden als hoofdcoach. Mede door de aanhoudende matige prestaties koos technisch directeur Sven Mislintat voor iemand anders. Afgelopen woensdag presenteerde de Amsterdamse club Maurice Steijn als nieuwe eindverantwoordelijke voor de hoofdmacht. In een verklaring laat Ajax het volgende weten: "De clubleiding is John Heitinga zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de club en hoopt door het ontbinden van de arbeidsovereenkomst dat de trainer zijn carrière elders een passend vervolg kan geven en wenst hem daarbij veel succes." Tekst loopt door onder de foto.

Benjamin Tahirovic in actie voor AS Roma - Pro Shots / Insidefoto

Benjamin Tahirovic Waar Ajax van de één afscheid neemt, verwelkomt een nieuwe speler. Het gaat hierom het Bosnische talent Benjamin Tahirovic van AS Roma. "Benjamin is een sterke en balvaste middenvelder", analyseert Mislintat de middenvelder op de site van de Amsterdamse club. "Hij is een groot talent met een geweldige mentaliteit." De international van Bosnië speelde afgelopen seizoen elf wedstrijden voor de Romeinse club in de serie A en komt één deze dagen naar Amsterdam voor een medische keuring. Tahirovic had nog een contract tot de zomer van 2026 bij AS Roma. Hoeveel de transfersom bedraagt is op dit moment niet bekend.