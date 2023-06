Veerkrachtige Griekspoor uit Nieuw-Vennep wint zinderende finale

Een geweldige prestatie van Tallon Griekspoor. De tennisser uit Nieuw-Vennep won in Rosmalen van de Australiër Jordan Thompson in drie sets: 6-7, 7-6, 6-3.

Door de winst in Rosmalen treedt Tallon Griekspoor in de voetsporen van Richard Krajicek, Sjeng Schalken en Tim van Rijthoven. Zij veroverden al eerder de titel op het Brabantse gras. Door deze prestatie klimt de huidige nummer 38 behoorlijk op de wereldranglijst. Morgen is Griekspoor de beste Nederlander en zal hij de 29ste plaats innemen. De hoogste notering van Griekspoor was vorig jaar april met de 34e positie.

Glad

Eigenlijk zou de partij op het centre court in Rosmalen om 14.30 uur beginnen, maar vanwege de regen vloog de eerste bal pas tegen zessen over het net. Mede door de gladde ondergrond begon Griekspoor matig aan de wedstrijd. Via een tiebreak verloor hij de eerste set. Daarna ging het gelukkig beter en vocht de Nieuw-Venneper zich terug in de wedstrijd tegen de 29-jarige Australiër.

Tekst loopt door onder de tweet.