Superjacht bij in Amsterdam trekt veel bekijks: "Een boot van eigenpijperij"

Veel Amsterdammers nemen dit weekend een kijkje bij het superjacht aan de Sumatrakade. Of ze het nou prachtig vinden of juist spuuglelijk: de negentig meter lange boot ter waarde van 250 miljoen dollar maakt veel los.

"Geweldig, het lijkt een beetje op de boot van een James Bond-schurk", merkt een jongen op de pont op. "Natuurlijk zou ik zo'n boot willen hebben, als mijn vent zo veel centen zou hebben", vertelt een vrouw. "Helaas hebben wij een rubberbootje."

Patserig

Maar lang niet iedereen is te spreken over de extravagante boot, die vermoedelijk van de Hongaarse techmagnaat Charles Simonyi is. "Dit is een boot van eigenpijperij zoals ik het noem. Heel indrukwekkend voor de buitenwereld, want waarom zou je dat anders doen, zo'n grote boot."

"Het is wel een beetje een patserig ding", voegt een andere pontganger toe. "Zo'n boot met een helikoptertje erop, die je maar een of twee keer per jaar gebruikt, je kunt je afvragen of we daar met zijn allen zo blij van moeten worden."