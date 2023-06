Oud-toptennisser Martin Verkerk geeft feestelijke clinic ondanks beladen Vaderdag

Verkerk (44) kende begin deze eeuw zijn grootste successen. Hij won twee ATP-toernooien en haalde tot ieders verrassing in 2003 de finale van het Grand Slam-toernooi Roland Garros in Parijs. Even stond hij ook 14e op de wereldranglijst. Door een slepende schouderblessure moest hij uiteindelijk stoppen.

Tegenwoordig heeft hij een tennisschool en geeft hij clinics. Vandaag dus in Enkhuizen. Eerst geeft hij de jeugd en vervolgens volwassenen de nodige tips. Daarna mogen enkele clubleden een dubbelspel met hem spelen. Hij is het tennissen duidelijk nog niet verleerd. Verkerk lacht, maakt grapjes, maar duidelijk wordt dat hij ook een moeilijke periode achter de rug heeft nadat zijn vader een paar weken geleden overleed.

Zware Vaderdag

"Het is heel zwaar. Zeker nu het vandaag Vaderdag is", legt hij uit. "Vanmorgen ging ik de deur uit om eerst les te geven en daarna deze clinic. Toen zag ik mijn dochter wel even moeilijk kijken. Het is m'n werk, maar ik kijk er ook naar uit haar straks weer te zien als ik thuis ben."

De clinic is geregeld door Gerhard van Galen, lid van verdienste bij de tennisclub. "Ik wilde graag wat doen voor de club", legt hij uit. "Het is leuk.voor de jeugd en leden. Maar ook een impuls en kickstart voor het toernooi (West-Friese Kampioenschappen) dat deze week wordt gehouden en wat ik zelf tussen 1990 en 1999 heb georganiseerd."

De dag wordt afgesloten met een demonstratie. Martin Verkerk speelt met de club-tennistrainer Jannes Zevenbergen tegen de andere trainer van de club, Rowena Baierl en Bart de Gier. Die laatste is ook een bekend gezicht in Enkhuizen.

Van Duitsland weer naar Enkhuizen

Jarenlang was hij één van de beste tennissers van Nederland en won het toernooi in Enkhuizen ook meerdere malen. "Ik vind het leuk om hier weer te zijn", vertelt de inwoner van Zwaag. Gisteren speelde hij nog in Duitsland competitie, maar ging graag in op het aanbod om een demonstratie te spelen. "Het was zes uur heen, vijf uur terug. Maar dit is leuk om te doen."

Het publiek ziet leuke rallies. Bij mooie punten klinken 'oohs' en 'ahs' vanuit het publiek. "Het gaat er ook om dat je er samen een show van maakt", legt Verkerk uit. "Je moet elkaar wat gunnen, dat maakt het leuk." De Gier knikt instemmend. "Je wil de rallies zoveel mogelijk eindigen met winners. In ieder geval niet met een fout. Dat is niet leuk voor het publiek."

Uiteraard eindigt de wedstrijd na een gelijke 5-5 stand met een super tie-break. Dus wie het eerste tien punten haalt. Het zijn uiteindelijk Baierl en De Gier die aan het langste eind trekken. Verkerk heeft ondanks de beladen dag genoten. "Het is altijd leuk om te doen", vertelt hij vlak voordat hij de auto in stapt om alsnog met zijn dochter Vaderdag te vieren.

Bekijk hieronder meerdere foto's van de demonstratie.