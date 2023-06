Buikschuiven 'met kleintjes en groters' op dorpsfeest: "Het gaat om de saamhorigheid"

Het dorpsfeest Velsen-Noord ging zoals traditioneel niet alléén maar om een tap die blijft stromen en muziek die blijft schallen: vandaag was ook het jaarlijks terugkerende buikschuifkampioenschap. "Het draait puur om de saamhorigheid."

"Saamhorigheid is het meest belangrijk", zegt scheidsrechter Jurre, maar de deelnemers gingen in de warme ochtend en middag ook vol fanatisme voor de prijzen.

Al sinds vrijdag was het feest aan het Stratingplantsoen in Velsen-Noord met lokale bands en veel gezelligheid. Jurre: "Iedereen komt eigenlijk, kleintjes en groters, dus wat mij betreft is het weer erg geslaagd."