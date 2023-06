Fans Beyoncé ondanks hitte vroeg bij Arena: "Vooral waaieren, anders ga je hartstikke dood"

Een van hen vertelt dat hij er om 7.00 uur vanmorgen al stond. "Gewoon wachten, je hebt geen keus. Veel waaien. Beetje drinken. En dan red je het wel. Het is gewoon Beyoncé. Het is gewoon the Queen. The Queen van alles."

Een andere fan had 'zweet op plekken waar je het niet wil hebben'. Ze had een kleine elektrische handventilator mee. "Waaien voor het leven, genoeg drinken, genoeg eten. Vooral waaieren, anders ga je hartstikke dood."

Gisteren, toen de zon meer scheen, zaten de fans er zo bij: