Broek in Waterland aA nl NH-presentator Aart zag zijn 555 kilometer lange fietstocht als "immense krachtproef"

Bloed, zweet en tranen kostte het hem: de 24 uur durende fietstocht van NH-presentator Aart van Eldik. Maar het is hem gelukt: gisteren slaagde hij erin om 555 kilometer af te leggen in het prachtige Noorse landschap. "Deze immense krachtproef was eens, maar nooit meer."

Een van Aart's vrienden uit Broek in Waterland liep al vijftien jaar met het idee Den Store Styrkeprøven (vrij vertaald vanuit het Noors krachtproef) te rijden. 24 uur lang wordt dan door het Scandinavische landschap gereden. Aart fietst zelf pas drie jaar. "In eerste instantie zei ik: wat denk je zelf? Dit is totaal waanzin." Maar een uur later besloot hij het toch te doen en mee te gaan in de droom van zijn vriend. Met z'n vieren gingen ze gisteren - na goed trainen, waaronder een rondje IJsselmeer - het avontuur aan.

De tocht begon om 5 uur in de ochtend in Trondheim, 24 uur later en 555 kilometer in de benen verder kwamen ze bij de finish in Oslo aan. Kolkende rivieren en besneeuwde bergtoppen "De natuur is er zo mooi", zegt Aart. "We gingen over hoogvlakten heen, fietsten langs besneeuwde toppen, zagen het smeltwater, kolkende rivieren en passeerden enorme bospartijen." De deelnemers kwamen onderweg zo'n vierduizend hoogtemeters tegen. "Dat is vier keer de Alpe d'Huez", zegt Aart, vol opluchting nu de tour erop zit. Hij snapt nu waarom de tocht de krachtproef heet. "Er zijn niet veel mensen die dit doen. Het is heel erg zwaar. Je fietst de hele nacht door en ziet het soms even niet zitten."

"Alles, echt alles doet pijn" Aart van Eldik

"Hier kun je van tevoren geen voorstelling van maken. Hoe zwaar dit is. Mijn billen liggen helemaal open, op een stoel zitten, gaat nauwelijks. Ook mijn handpalmen doen erg zeer, door het constant leunen op het stuur. Alles, echt alles doet pijn." 'Eens, maar nooit meer' Hij vergelijkt de rit met het tv-programma special forces VIPS, waarin bekende Nederlanders gedrild worden door ex-commando's. "Als ik het even lastig had, dacht ik hieraan terug. Over je grenzen heen gaan, meer kunnen dan je denkt. Hoe pijnlijk het ook is, het blijft een groot mentaal spel." "Dit is dan ook echt eens, maar nooit meer", vervolgt Aart. Gelukkig was het aantal uur fietsend in het donker beperkt, aangezien in de zomermaanden in Scandinavië de zon slechts enkele uren ondergaat. Dit fenomeen met de prachtige zonsopkomst- en ondergang leverde Aart en al die andere fietsers in ieder geval mooi beeld op.