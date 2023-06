Wielrenner gewond na botsing met auto

In Alkmaar is vanochtend een wielrenner gewond geraakt na in botsing te zijn gekomen met een auto. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

traumahelikopter - Inter Visual Studio

Het gaat om een 60-jarige man uit Beverwijk. Het ongeluk gebeurde rond 10:45 uur vanmorgen op de Meerweg in Alkmaar. De wielrenner en de auto kwamen vermoedelijk met elkaar in botsing toen de wielrenner vanaf het fietspad de weg op wilde rijden. Naast twee ambulances kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe het nu met de Beverwijker gaat.