Amsterdam aA nl Veel plekken in Amsterdam niet opgewassen tegen hitte

Lang niet alle plekken in Amsterdam zijn ingericht op de stijgende temperaturen. Dat zagen we al aan de vernieuwde IJboulevard, maar ook aan bijvoorbeeld de Oosterdokskade is weinig tot geen schaduw te vinden. Jeroen Kluck, HvA-lector Water in en om de stad, legt uit wat er beter kan.

"De gevoelstemperatuur is hier bijna veertig graden", zegt Kluck terwijl hij voor de OBA aan de Oosterdokskade staat. "Dat komt omdat hier ook geen bomen zijn, er is geen schaduw. Dan wordt het behoorlijk warm." Voldoende groen Drie jaar geleden publiceerde Jeroen Kluck een onderzoek over de hittebestendigheid van de stad, met daarin drie ontwerprichtlijnen voor de gemeente. "Nummer een is dat elk huis binnen driehonderd meter van een koele plek moet zijn, twee is dat er dertig tot veertig procent schaduw in loopgebieden moet zijn. Drie is dat er voldoende groen moet zijn. Een percentage dat past bij het gebied waar je bent."

De gemeente zegt tegen AT5 de schaduwnorm van Kluck na te streven. "In veel buurten lukt dat, maar met name in het centrum is dat lastiger te realiseren", zegt een woordvoerder van wethouder Melanie van der Horst (Openbare Ruimte en Groen). "Schaduw wordt vaak gecreëerd door bomen, terwijl het planten van bomen in het centrum vaak extra lastig is. Dat komt doordat er de bodem aardig gevuld is met leidingen en kabels. In dat soort gevallen kan ook het ophangen van schaduwdoeken uitkomst bieden, bijvoorbeeld in drukke winkelstraten." Pergola Maar aan de Oosterdokskade zijn die doeken niet te vinden, terwijl dat volgens Kluck wel zou kunnen. "Je creëert dan koele plekken waar je ook kunt verblijven, waar je uit de zon kunt staan. Of een pergola." Dat zou aansluiten bij de wens van de gemeente om te vergroenen. "Veel straten zijn nog te versteend. Daarom willen we wijken vergroenen, denk aan de Frans Halsbuurt", zegt de woordvoerder van wethouder Van der Horst. "In de tweede helft van het jaar komen we met de zogenaamde ‘groenmonitor’. Deze monitor gaat ons helpen doordat het inzicht geeft in groen in de stad."

Volgens de gemeente spelen parken een belangrijke rol in de stad. "Vorig jaar is bijvoorbeeld een nieuw park geopend op de Gaasperdammertunnel, het Brasapark. Dit jaar starten er vijf projecten op dit gebied. Een groene Gaasperplas, Drijfeilanden Zeeburgereiland, een groene De Boelelaan, groene spoorbermen in Overamstel en een groener Jeugdeiland. Maar ook bij nieuwbouwprojecten realiseren we (kleine en/of tijdelijke) parken, denk aan NDSM." Trams door het water laten rijden Blijft over het derde punt van Kluck, voldoende koele plekken. En daar heeft Mendel Giezen, UvA-docent duurzame stedelijke ontwikkeling en infrastructuur, een originele oplossing voor. "We zijn hier bijvoorbeeld bij de Vijzelgracht, dat is een gedempte gracht. Daar zou je het water weer in terug kunnen brengen. Of het realistisch is? Ja, dat is het. Je kan niet een heel diepe gracht maken, maar je zou ook een iets minder diep waterelement maken waar een tram weer over of doorheen zou kunnen."

Kluck ziet het idee van Giezen wel zitten. "Grachten die gedempt zijn zie ik dolgraag weer nat en vol water. Maar het zou extra mooi zijn als je er vlak langs kunt lopen of zitten. En met je voeten erin. Heel lekker tijdens de zomer." De gemeente noemt drie manieren waarop het bezig is plekken in de stad koeler te krijgen. Zo worden er waterbergingen onder sportvelden aangelegd. Kunstgras wordt zo 25 graden verkoeld op warme dagen. Verder stimuleert de gemeente de aanleg van geveltuintjes en start het met pilots om gevels groen te maken en is er nu tienduizend vierkante meter aan zogenoemde groen-blauwe daken, die regenwater kunnen bergen.