Wandelpad bij Zaanse Schans na bijna vijf jaar weer open voor publiek

Het wandelpad door de Kalverpolder was bijna vijf jaar gesloten omdat de bruggen in het gebied vervangen moesten worden. "Het duurde erg lang voordat de financiering rond was, maar dat is uiteindelijk gelukt door bijdragen van verschillende organisaties," vertelt Rolf Surink van de stichting Kalverpolder.

Rolf Surink een van de vrijwilligers van de stichting Kalverpolder. - NH Nieuws

Staatsbosbeheer sloot het pad vijf jaar geleden toen duidelijk werd dat de bruggen niet veilig genoeg waren om over heen te wandelen. Maar al gauw bleek dat er een hoop geld nodig was om de bruggen te vernieuwen. Toen duidelijk werd dat jaarlijks een hoop mensen van het pad gebruik maken, is het uiteindelijk toch goed gekomen met de financiering, vertelt Surink. Het pad heet officieel het Schanszichtpad maar wordt ook het Laarzenpad genoemd. Het is er zo drassig, dat je alleen met laarzen aan geen natte voeten krijgt.

Het Laarzenpad bij de Zaanse Schans vanaf de uitkijkotren.