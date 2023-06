Bommetje! Vaders sloven zich uit in zwembad

In het Sportfondsenbad in Beverwijk werd Vaderdag op een wel heel bijzondere manier gevierd. Het zwembad nodigde vaders en hun kinderen uit om mee te doen aan een wedstrijd 'Bommetje'. Dat leidde tot spectaculaire sprongen en heel veel gespetter. Collega Bart Kerstjens zette de mooiste bommetjes op een rij in deze video: