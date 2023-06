Zeilen, kanoën en suppen: Waterspektakel laat kinderen kennismaken met watersport

De Enkhuizer Watersport Vereniging ‘Almere’ organiseert dit weekend het Waterspektakel, een evenement met als doel kinderen verschillende watersporten te laten ervaren. Zaterdag en zondag worden er activiteiten georganiseerd waar zowel leden als niet-leden aan kunnen deelnemen. Met wind en water als speelkamer staat het ervaren van de elementen centraal.

"Dit weekend is eigenlijk bedoeld om jeugdzeilen te promoten en kinderen vertrouwd te maken met water", vertelt Agnes Koot van de watersportvereniging. Agnes raakte zelf al op jonge leeftijd gefascineerd door water. "Het is een prachtige bezigheid. Ik doe het al sinds mijn achtste. Het geeft je echt een gevoel van vrijheid. En het is altijd een uitdaging om met de elementen bezig te zijn."

Voor nieuwkomer Hugo is het een bijzondere ervaring om zijn eerste zeiltochten te maken in een optimist, een eenmans jeugdzeilboot. "Het was erg leuk, maar de giek kan snel omslaan, dus dan moet je snel van positie veranderen. Dat is best lastig", vertelt Hugo. Lieke daarentegen is al meer vertrouwd met de optimist en besteedt hier wekelijks tijd aan. Toch staan er dit weekend ook nieuwe uitdagingen op haar te wachten. "Ik ben nog nooit met de band geweest, dus dat ga ik vandaag proberen. Maar ik denk dat het behoorlijk moeilijk zal zijn", zegt ze terwijl ze over het water tuurt.