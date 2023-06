Keeperstrainer Edwin Zoetebier weg bij Vitesse, vervolgstap nog onbekend

Edwin Zoetebier vertrekt na twee seizoenen als keeperstrainer bij Vitesse. De oud-voetballer van onder meer FC Volendam en Feyenoord wordt opgevolgd door Raimond van der Gouw. Het is nog onduidelijk wat Zoetebier nu gaat doen.

Voor zijn periode bij Vitesse werkte Zoetebier in drie verschillende periodes als keeperstrainer bij FC Volendam. Tussen 2008 en 2011, in het seizoen 2015-2016 en vanaf 2018 tot 2021. Hij vertrok na 'een verschil in inzicht' bij de Palingboeren.

In zijn carrière als keeper speelde Zoetebier onder meer bij Volendam, Feyenoord, Vitesse, PSV en NAC Breda. Met Feyenoord won hij in 2002 de UEFA Cup.

