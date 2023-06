Kwetsbare groepen tonen beste moves tijdens 'Inclusie Dans Huizen'

De eindpresentatie van Inclusie Dans Huizen, een initiatief voor kwetsbare groepen, was zaterdag een groot succes. Deelnemers van de dansworkshops lieten aan elkaar zien wat zij de afgelopen weken geleerd hadden.

In tropische temperaturen werd er stevig gedanst bij winterguard 'the Pride' in Huizen. Alle culturen, genders, leeftijden en mensen met een bepaalde beperking stonden centraal tijdens deze eindpresentatie.

Onder leiding van Froukje van 't Hoff en andere dansleraren deed iedereen zijn best om hun ingestudeerde 'moves', die ze de afgelopen weken thuis hadden geoefend, te laten zien. Het resultaat mocht er zijn, te zien in de video hierboven.