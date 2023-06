Inwoners kijken uit naar nieuwe Zaanbrug: "Tijdelijke brug staat veel te lang open"

Het eind van de werkzaamheden bij de Zaanbrug komt heel langzaam in zicht. De nieuwe brug tussen Wormerveer en Wormer gaat als het goed is over een half jaar open. Bij de Open Dag van de Bouw konden inwoners vandaag kijken bij de werkzaamheden. "Ik zal blij zijn als de nieuwe brug er is", zegt één van hen. "Als de tijdelijke brug opengaat, duurt het veel te lang voordat-ie weer dicht is."

In de stralende zon laten verschillende medewerkers van de provincie en de aannemer de vorderingen zien aan de inwoners. Zo is de 'kelder' goed te zien: onder waterniveau wordt er hard gewerkt aan de fundamenten van de brug.

Over het algemeen verloopt het project goed, maar: "Nadat we de opdracht hebben aanbesteed en de aannemer startte kwamen er enorme prijsstijgingen in bouwmaterialen", vertelt projectmanager Gerrit Jansen. "De prijzen van staal en hout schoten omhoog en ook de lonen zijn gestegen. Daar konden we niet veel aan doen - iedereen heeft er mee te maken - maar het was wel een grote tegenvaller voor ons."

Hij laat zien wat er nog moet gebeuren aan de nieuwe brug. "We zijn bezig met de pijlers van de brug die boven water uit gaan komen. Daarna worden de liggers gelegd en wordt de vorm van de brug zichtbaar. Dan wordt de stalen bovenbouw geplaatst en in november komt het val (brugdek, red.) erin. Als we echt last van winterweer krijgen kan het misschien begin 2024 worden, maar nu is de planning van het opleveren eind dit jaar."

Tekst loopt door onder de foto.