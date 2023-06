Aangiften tegen jeugdtrainer HFC in Haarlem na vragen om naaktfoto's via Snapchat

Een jeugdtrainer van voetbalclub Koninklijke HFC in Haarlem is op non-actief gesteld nadat er meerdere meldingen bij de club binnen zijn gekomen over 'digitaal grensoverschrijdend gedrag'. De trainer zou minderjarigen hebben gevraagd naaktfoto's van zichzelf te sturen via Snapchat. Dat bevestigt de club in een statement na berichtgeving van RTL Nieuws.