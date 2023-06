Gevonden lichaam in sloot blijkt van vermiste Tiger (20)

Het lichaam dat vanmorgen werd gevonden in de zoektocht naar Thomas (20), ook wel bekend als Tiger, blijkt van de Brit te zijn. Tiger raakte eerder deze week vermist nadat hij mogelijk in een psychose raakte door drugsgebruik, en er werd sindsdien hard naar hem gezocht.

Thomas raakte afgelopen weekend vermist in de buurt van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Hij was daar door vrienden en zijn partner afgezet nadat hij volgens hen in een bad trip terecht was gekomen door het gebruik van drugs.

Nadat hij als vermist werd opgegeven werd er door de politie meerdere malen naar buiten getreden met informatie over de vermissing. Vandaag werd het Veteranen Search Team ingeschakeld om mee te zoeken. Zij vonden vanmorgen rond 10 uur een lichaam in een sloot aan de Maelsonstraat in Hoorn, vlak naast het ziekenhuis. Nu is duidelijk dat het om het lichaam van Thomas gaat.

De politie laat verder weten dat er nog onderzocht wordt hoe Thomas precies om het leven is gekomen. Ze gaan er niet vanuit dat er sprake is van een misdrijf.