Poliklinische diëtist: 'Het beeld is een strenge vrouw die met haar vinger zwaait'

Voeding: daar kun je een hele dag mee vullen. Wat mag wel en wat mag niet? Maar hoe werkt het als je moet diëten tijdens een ziektebehandeling? In het radioprogramma NH Gooi Spreekuur praat presentatrice Barbertje Kikkert met poliklinisch diëtiste Celine Scipio over haar werkzaamheden en wat ze in de klinieken van Tergooi allemaal tegen komt.

Een poliklinische diëtist begeleidt door een arts doorverwezen patiënten. "De groep die ik spreek is heel breed: zij komen van de oncologie-afdeling, van de maag-lever-darmafdeling tot mensen die mij via-via bereiken. Een verwijzing is niet per se nodig", legt Scipio uit.

Gekoppeld worden aan een diëtist is niet standaard. "Stel dat er sprake is van nood, zoals extreme ondervoeding of slikproblemen is het gebruikelijk."

Therapeutische basis

Het is niet alleen maar voeding wat de klok slaat in het werk van Scipio. Ook het persoonlijke aspect van de patiënt is erg belangrijk. "Ik heb er training in gehad. Hoe motiveer je mensen en hoe help je mensen die bang zijn?", legt de professional uit.

"Vaak hebben mensen een beeld van een diëtiste, namelijk een strenge vrouw die met haar vingertje staat te wijzen. Dat is niet het geval. Ons werk is echt op therapeutisch basis."