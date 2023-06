Gooise Atletiekclub blij met meeste geavanceerde baan, maar race nog lang niet voorbij

Sinds ruim een week kan de Gooise Atletiekclub genieten van hun nieuwe, meest geavanceerde baan ter wereld. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag vertelt voorzitter Bart van den Haak alles over de nieuwe baan. Maar daarmee is de finish voor de GAC nog lang niet bereikt. Er komt namelijk ook een indoorbaan.

"De vorige atletiekbaan was een beetje op", vertelt Van den Haak. "We konden niet de wedstrijden faciliteren die past bij de ambitie van de club. Die is namelijk groot. Het was tijd voor een zogenoemde operation renovation.

En een renovatie was het zeker, want deze nieuwe baan is een van de meeste geavanceerde banen ter wereld. Op en rond de nieuwe atletiekbaan zijn namelijk maar liefst 130 meetpunten van het innovatieve registratiesysteem SmarTracks geïnstalleerd. "Je ziet er niets van, maar als atleten met een zeker over de baan gaan kunnen we allemaal data verzamelen en kan je ontzettend waardevolle inzichten doen. Dan kijken we naar paslengte, snelheid, grondcontact en nog veel meer", legt de enthousiaste voorzitter uit.

Maar het zijn niet alleen de loopdisciplines die profijt moeten hebben van de baan. Ook bij andere atletiekdisciplines is het nuttig. "Bij speerwerpen kunnen we niet de speer meten, maar wel alles in de aanloop kunnen bekijken en daar verbeterpunten vinden. Om zo te trainen dat die speer verder vliegt."

Indoor sporthal

Maar met de komst van deze ene buitenbaan is de race niet gelopen: er moet namelijk ook een indoor sporthal komen. Al vele jaren is Hilversum bezig met een andere invulling van het Arenapark. Nu is het vooral een bedrijvenpark, maar in de nabije toekomst moet dit volgens de gemeente ‘de meest sportieve buurt van Hilversum’ worden. Dat is de uitsmijter waar het college van burgemeester en wethouders de plannen aan ophangt.

Daar is het multifunctionele sportgebouw een belangrijk onderdeel van. wethouder Arno Scheepers meent hiermee meerdere vliegen in één klap te kunnen slaan. In dit nieuwe pand moet onderdak komen voor het nieuwe zwembad, een nieuwe sporthal, gymzalen voor de nieuwe internationale school en Alberdingk Thijm-scholen en een indooratletiekhal voor de Gooise Atletiek Club en Nike.