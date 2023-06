Gewapende overval op coffeeshop in De Pijp

De man kwam rond 23.30 uur de coffeeshop in de Tolstraat binnen en bedreigde de twee aanwezige medewerkers achter de balie. Hij ging er vervolgens met een buit vandoor.

In de omgeving is door agenten naar de overvaller gezocht, maar hij is niet meer aangetroffen. De politie heeft in de omgeving videobeelden veiliggesteld. De twee medewerkers raakten niet gewond.