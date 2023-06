Vader en zoon de cel in voor diefstal van designertassen uit De Bijenkorf

De mannen maakten tussen juni 2022 en maart 2023 in totaal zeker zes tassen buit met een totale waarde van ruim 15.000 euro. Ze hadden het gemunt op tassen van dure merken zoals Bottega Veneta, Celine, Balenciaga en Prada.

De twee, die voor soortgelijke feiten ook al in het buitenland zijn veroordeeld, liepen op 12 maart tegen de lamp toen een beveiligingsmedewerker van het warenhuis de vader op camerabeelden herkende van eerdere diefstallen. Ze kwamen toen samen met een vrouw de Prada-winkel in het warenhuis binnen.

Geraffineerde werkwijze

Terwijl de vader op de uitkijk stond, pakte de zoon een Prada-tas ter waarde van 2400 euro van de stelling en stopte die weg onder zijn trui. De vrouw schermde de handeling af voor de verkopers. Bij het verlaten van de winkel werd het drietal direct aangesproken.

De vader stemde daarop in om mee te gaan naar de onderzoeksruimte, maar de zoon en de vrouw gingen er vandoor. Toen het poortalarm afging, werden de twee buiten opnieuw door beveiligers aangesproken en verzocht om mee te komen. Toen de zoon zich hiertegen verzette, viel de tas onder zijn trui vandaan.

Korset en jammer

Vader en zoon werden vervolgens aangehouden voor winkeldiefstal. De vrouw wist te ontkomen. Toen de politie de twee mannen fouilleerden, bleken ze beiden een korset te dragen. Volgens de agenten werd het korset gebruikt om spullen in te verstoppen. Ook had een van hen een jammer bij zich om de alarmpoortjes te saboteren.

In de rechtbank verklaarde de vader dat hij niets met de diefstal te maken had, maar de rechter vindt dat ongeloofwaardig. De rechtbank spreekt van een geraffineerde werkwijze en veroordeelt vader en zoon tot een celstraf van respectievelijk 10 maanden en 6 maanden. Ook moeten ze de gestolen tassen teruggeven of de waarde ervan vergoeden.