Kunstwerk en lantaarnpalen beklad met hakenkruizen in Amstelveen

In de Amstelveense wijk Middenhoven zijn gisteren diverse objecten met hakenkruizen beklad. De gemeente was er 's avonds snel bij om de symbolen te verwijderen.

Op onder andere het kunstwerk de Zonnewijzer in Park Middenhoven en een aantal lantaarnpalen werd het nazi-symbool aangebracht. Op de website laat de gemeente Amstelveen weten de acties af te keuren: 'De gemeente is geschokt over deze actie en veroordeelt deze uitingen van antisemitisme ten zeerste'.

Meteen verwijderd

Een woordvoerder van de gemeente laat aan NH weten dat de hakenkruizen gisterenavond meteen zijn verwijderd, nadat ze werden ontdekt. "We vinden dit afschuwelijk en hebben daarom ons best gedaan om ze verwijderd te krijgen."

Of er aangifte is gedaan bij de politie is onduidelijk. "Ik denk dat we er maandag meer over weten, maar dit was even het allerbelangrijkste, dat de hakenkruizen zo snel mogelijk werden weggehaald", aldus de woordvoerder.