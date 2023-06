NH-presentator Aart gaat de uitdaging aan: 560 km fietsen door Noorwegen in 24 uur

24 uur lang fietsen door de ruige natuur van het Noorse landschap. Hoewel Nederlanders jaarlijks aardig wat kilometers fietsen, is dit voor de meesten een tocht waar ze liever voor bedanken. NH-presentator Aart van Eldik denkt daar anders over; hij gaat dit weekend een gigantisch grote uitdaging aan. Hij is vanochtend vroeg vertrokken vanuit Trondheim richting de Noorse hoofdstad Oslo, een tocht van 560 kilometer. "Ik hoop dat binnen 24 uur te halen."

Jaarlijks wordt in juni de Den Store Styrkeprøven (de grote krachtproef) georganiseerd in Noorwegen. De Noorse tour is niet zomaar een wielertocht. Los van de lange afstand van 560 kilometer en de beperkte tijd die ze daarvoor hebben, komen deelnemers ook vierduizend hoogtemeters tegen. "Dat is vier keer de Alpe d'Huez", vertelt Aart.

'Beetje nerveus'

Het idee om deze wielertour te doen kwam van een vriend van Aart. "Deze vriend die al 15 jaar in Noorwegen woont vroeg of ik geïnteresseerd was. In eerste instantie zei ik: 'Natuurlijk niet. Dat lijkt me belachelijk om te doen'." Toch bleef het idee hangen bij Aart. Hij veranderde van gedachten. "Dit is toch een mooie uitdaging, dus ik ga mee. Ik ben een beetje nerveus, maar ik heb er wel heel veel zin in."

Dat de tour in juni wordt georganiseerd is geen toeval: in die periode valt de langste dag van het jaar. "Het wordt dan bijna niet donker. Wel zal het twee uur wat schemeren, maar dan kun je ook goed doorfietsen." De bedoeling is dat de wielervrienden binnen 24 uur de eindstreep halen. "We gaan zien of dat lukt. Er zijn mensen die het in 18 uur doen, dat is belachelijk snel, maar er zijn ook mensen die het in 36 uur doen. Ik hoop dat we dichter bij de 18 dan bij de 36 zitten", lacht Aart.