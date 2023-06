Heropening snackbar Pontplein laat nog even op zich wachten: 'Hopelijk zomer 2024'

Wat is er aan de hand met Pontplein, de snackbar op het drukke knooppunt op de grens van IJmuiden en Velsen-Zuid? Talloze IJmuidenaren passeren dagelijks tot hun teleurstelling een dichte eettent. Komt daar de volgende zomer verandering in?

Wie antwoorden probeert te vinden via de website van de zelfverklaarde 'poort van IJmuiden', wordt niet veel wijzer. Op 7 juni zou Pontplein na een korte pauze van twee weken weer opengaan: in het jaar 2022 welteverstaan. Maar dat is nooit gebeurd.

Zonde, want de populaire snackplek was in de coronatijd ook al zo lang dicht. Een nieuwe uitbater, Frank Lokhoff, had de tent vanaf het begin van vorig jaar juist weer nieuw leven ingeblazen.

Lokhoff had toen grootse plannen voor feestavonden met livemuziek op het terras langs het water. Maar voor de zomer van 2022 trok hij toch weer de stekker eruit. Waarom? Dat wil hij niet vertellen.

Troosteloze snackmuur

En nu biedt de lege snackmuur van Pontplein al meer dan een jaar een troosteloze aanblik voor alle fietsers en pontgangers. Als het aan eigenaar Rick Koelemeij ligt, gaat Pontplein in de zomer van 2024 wél gewoon weer open, met IJmondse delicatessen als kibbeling en fish and chips.

De huidige sluiting heeft volgens hem een simpele reden: "Het seizoen is nu al begonnen en we hebben niet genoeg personeel. We kunnen niet zomaar mensen van onze twee andere locaties, de restaurants Kop van de Haven en Gerard van Es, vandaan trekken. En we willen wel goede kwaliteit bieden, ook bij Pontplein."

In de grote ruiten van Pontplein zijn geen vacatures te bekennen en de online vacaturepagina staat verborgen op de website, maar volgens Koelemeij is het wel degelijk zo: "Als we genoeg goede mensen kunnen aannemen, gaat Pontplein volgend zomerseizoen weer open."