Stad weer vol files: "Alles zit vast"

Nu de Weesperstraat voor de vijfde dag op rij afgesloten is, staan er op omliggende wegen opnieuw flinke files. Zoals elke dag gaat het onder meer om de Kattenburgerstraat en de Piet Heinkade in het centrum. Ook in Noord staat het verkeer op meerdere plekken stil.

Door de afsluiting van de Weesperstraat zijn er nog maar weinig routes om de stad in en uit te komen. Een van de meest gebruikte routes is de Kattenburgerstraat van of naar de Piet Heintunnel, daar staat inmiddels vrijwel continu file. Op andere plekken is het ook raak. "Chaos in de stad!!!", laat een automobilist weten. "Alles zit vast. Ring, Panamalaan, Kattenburgerstraat, kortom alles."

Files in Noord Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

"Sinds de knip van de Weesperplein is het een puinhoop met het verkeer op de IJdoornlaan in Noord"

In Noord is het volgens verschillende buurtbewoners al de hele week druk, omdat verkeer richting de IJtunnel wil om het centrum in de komen. "Gigafile in Noord voor de IJtunnel, omdat het na de tunnel zo vast staat", laat een omstander weten.

Een bewoner: "Sinds de knip van de Weesperplein is het een puinhoop met het verkeer op de IJdoornlaan in Noord." En nog een andere bewoner: "Alles staat weer vast, geweldig die Knip. Amsterdam Noord 16.00 uur 's middags op de IJdoornlaan. Elke dag staat het muurvast. Vanaf Buikslotermeerplein naar oprit Zeeburg Nieuwendam."

A10 Noord

Een woordvoerder van de ANWB, die vooral naar de ring kijkt, bevestigt dat er files staan op de snelwegen rond de stad. "In het hele land staan er files. Het gaat in Amsterdam vooral om de A10 Noord. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. We zien ook dat het vastloopt in de stad."

De Piet Heintunnel ging vanmiddag in de richting stad-uit ook dicht. Volgens een woordvoerder van de gemeente ging het om een kortstondige sluiting vanwege een stilstaand voertuig, maar een omstander laat weten dat het om een sluiting van ruim dertig minuten ging. De tunnel is inmiddels wel open.