Velsen-Noorders kraken leeg gebouw voor eigen vechtsport dojo

Velsen-Noorders hebben een pand gekraakt om hun eigen gym te beginnen. Zo'n dertig jongeren zijn al een tijdje op zoek naar een geschikte zaal voor hun vechtsport, maar wisten ondanks een eerdere handtekeningenactie nog niets te vinden. Cor Weststrate, vader van één van de jongens, stuitte een paar weken geleden op het leegstaande, verstopte pand aan de Grote Hout- of Koningsweg en ging meteen aan de slag.

Cor probeerde nog de eigenaar van het pand te achterhalen, maar tevergeefs. Toen heeft hij er zelf een nieuw slot ingezet en ging hij aan de slag. Een hoop klus- en schoonmaakwerk later beginnen de eerste contouren van een dojo al te verschijnen. Tot gisteren iemand van de gemeente aanklopte en sommeerde dat Cor en zijn consorten stoppen met de verbouwing. Sindsdien liggen de kluswerkzaamheden stil.

De kraakgym in Velsen-Noord - NH Nieuws

Eerder probeerde zijn zoon Wes, een lange verlegen twintigjarige jongen met grote vechtsportaspiraties, een plek voor de dojo te vinden via een handtekeningenactie. Die poging mislukte. Maar van opgeven willen vader, zoon en zo'n dertig fanatiek sportende Velsen-Noordse jongeren niet weten.

Cor denkt dat zijn eigen slechte reputatie bij gemeente en de politie niet meehelpt. "Ze kennen mij en Jimmy van Iperen, die de jongens traint, en zeggen: 'Dat zijn misdadigers.' En dan willen ze niks voor ons doen."

Terwijl ze volgens Jimmy juist goed werk leveren voor de gemeenschap: "Als ze bij ons in de groep komen dan houden we ze ook in de gaten. Ik heb laatst nog tegen de jongens gezegd: 'Als ik hoor dat jullie rottigheid uithalen dit feestweekend, dan zijn jullie voor mij.'"

De mannen hopen dat ze het gebouwtje mogen blijven gebruiken. Cor: "Wes en andere jongens hebben heel wat centen betaald voor het hout dat er nu in ligt."