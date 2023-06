Superfan klaar voor Beyoncé: "De persoon die zij is, zou ik ook willen zijn"

Hij is al dagenlang opgewonden; vanavond is het eindelijk zover, dan gaat superfan Syfan Michael uit Bovenkarspel zijn grote idool Beyoncé weer zien. De wereldster geeft vandaag en morgen een concert in de Johan Cruijff Arena. Syfan adoreert haar: "De persoon die zij is, zou ik ook willen zijn."

"Ze weet wat ze wil en dat bereikt ze ook. Dat vind ik geweldig. Daarin zou ik graag op haar willen lijken", zegt Syfan enthousiast. Hij komt superlatieven tekort. "Ze is zo positief en krachtig. Ze is een inspiratiebron voor mensen."

De inspirerende werking van de zangeres heeft Syfan in het verleden ook enorm geholpen. "Ik heb best wel een zware periode in mijn leven gehad", vertelt hij. "Daar wil ik niet al te veel over vertellen, maar het gaat over wie je bent en waar je voor staat. Beyoncé staat voor mensenrechten, gelijkheid en gaan voor waar je in gelooft. En dat komt ook terug in haar teksten. Ik heb daar heel veel steun door gevoeld."

'Ik vond het meteen geweldige muziek'

De 24-jarige Syfan is al fan sinds zijn negende: "Ik ontdekte Beyoncé toen ik bij een vriendinnetje was. Haar moeder had het opgezet. Ik vond het meteen geweldige muziek. Ik wilde er alles van weten en ging het zelf ook draaien. Dat is altijd zo gebleven."

Het wordt het vierde concert dat Syfan van Beyoncé bezoekt. "Ik móést er echt bij zijn en ik heb een plaats dichtbij het podium! Geen kaartje was geen optie. Ik ben letterlijk met vier laptops en een paar telefoons klaar gaan zitten om te zorgen dat ik ertussen kwam met de onlinekaartverkoop."

Voor die mooie plek bij het podium moest de superfan wel diep in de buidel tasten. "Het kostte me meer dan 800 euro, maar dan krijg je wél een goodiebag erbij!"

Beyoncé ontmoeten

De ultieme droom van Syfan is natuurlijk om Beyoncé een keer te ontmoeten, al acht hij die kans niet heel groot. "Dat zou natuurlijk geweldig zijn, maar ik zou eigenlijk niet weten hoe dat zou moeten gebeuren. Ik had gehoopt dat het een keer zou kunnen bij een 'meet and greet', maar helaas doet ze die niet meer."

Vanavond wordt het volop meezingen in de Johan Cruijff Arena, maar dat blijft Syfan ook na het concert doen. Syfan is zelf ook zanger: "Ik cover vooral nummers van haar natuurlijk, al moet ik daarvoor wel veel oefenen. Het is niet echt gemakkelijk om haar nummers zingen, dat gaat niet altijd goed. Maar het is wel heel leuk om te doen."