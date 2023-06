Miljoenen kijkers zien Japanse traditie in Nederland tijdens de Japandag in Hortus Overzee

Het is een bijzondere editie van de Japandag. Hoewel het festival al voor de zeventiende keer wordt georganiseerd, vindt er dit jaar voor het eerst een Matsuri plaats, een Japanse religieuze optocht. Een Matsuri wordt in Japan jaarlijks georganiseerd en deze traditie vindt voor het eerst plaats in Nederland.

Tijdens de optocht wordt er gedanst en draagt de stoet een Waraji, een sandaal, door de straten van Den Helder richting Hortus Overzee. Om 12.00 uur komt de sandaal daar aan en wordt de Japandag officieel geopend. De Matsuri wordt geopend door burgemeester Jan de Boer van de gemeente Den Helder en Minami Hiroshi, de Japanse ambassadeur in Nederland.

Ook de Nederlandse Japanvereniging is aanwezig bij de dag. Zij organiseren de optocht. "Dat de optocht dit jaar voor het eerst in Nederland gehouden wordt, is heel bijzonder", zegt voorzitter Ingrid Houtkooper. "De sandaal die we gebruiken is speciaal voor ons gemaakt in Fukushima."

De sandaal is drie meter lang. "Maar die in Fukushima is nog veel langer: 12 meter. Ieder jaar wordt die in een grote optocht de berg opgedragen, om te bidden voor gezonde reizen over lange afstanden", legt Houtkooper uit. "De sandaal werd vroeger altijd gedragen om lange afstanden mee af te leggen."