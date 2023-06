Lutjebroeker Marc Kuijn al maand onderweg naar Nepal: "Ben enorm aan het genieten"

De kilometerteller op zijn fiets staat na de eerste maand fietsen op 2.500 kilometer. Gemiddeld rijdt Marc dus ruim 600 kilometer per week. "Het is puur genot", beschrijft hij zijn gevoel bij de reis naar Zuid-Azië. "Ik voel me er ook heel relaxed onder."

Met familie en vrienden die hem uitzwaaiden vertrok Marc op zaterdag 20 mei vanuit Lutjebroek. Inmiddels verblijft hij in de Kroatische stad Split. Over zijn eerste weken fietsen is Marc 'dik' tevreden. "Veel goede dagen, maar soms ook een slechte dag er tussen", zegt hij. "Gelukkig wegen de goede dagen veel zwaarder dan de mindere."

Het enige 'nadeel' dat er voor hem aan kleeft is dat hij verslaafd is geraakt aan het fietsen. "Het punt is dat mijn hoofd en rest van mijn lichaam nog wel verder door willen gaan. Maar mijn 'zadelgebied' krijgt eerder last", lacht Marc.

Wenen en wolken

Ook het weer in de landen waardoor Marc gefietst heeft is minder dan in Nederland. Hier moet de eerste druppel regen in meer dan 30 dagen nog vallen, in Hongarije is het weer volgens de 29-jarige 'heel wisselvallig' geweest. "Vooral overdag was het dan wel mooi weer, maar 's avonds kwam het met bakken uit de lucht."

En in de bergen ontkwam hij niet aan een hoge luchtvochtigheid. Zo ging een afdaling van bijna zeventien kilometer in de bergen van Međimurje - op de grens tussen Slovenië en Kroatië - dwars door een wolkendek. Hierdoor werd het naast nat ook "pikkedonker" op de weg. "Toen ik echt bijna niets kon zien, maar dat was ook heel bijzonder en mooi om mee te maken."

Dit weekend is Marc van plan om bij te komen op het strand van de Kroatische stad Split. "Ik heb in Wenen een vrije dag genomen, om als toerist door de stad te gaan en even bij te komen. Nu ik bij de kust ben wil ik van de zee genieten. En misschien dat ik het fietsen dan even iets meer los kan laten."

Turkije en Nepal

Na het weekend hoopt de Lutjebroeker door te fietsen naar Bosnië en Montenegro. Volgende maand moet het volgens Marc lukken om door Turkije gefietst te hebben. "Dan zit het eerste continent er op."

De tekst gaat verder onder deze afbeelding.