Haarlemse Catharijnebrug na hittestress weer geopend

UPDATE: De brug is in ieder geval weer voor het wegverkeer en voetgangers geopend.

De hitte is de boosdoener. Ook al werd het brugdek met water uit het Spaarne natgehouden, de constructie is door de warmte zo uitgezet dat de brug niet meer vergrendeld kon worden.

Een monteur heeft het euvel inmiddels verholpen. Het verkeer kan in ieder geval weer over de brug tussen de Koudenhorn en de Papentorenvest, bij Molen De Adriaan. Het is niet helemaal duidelijk of de scheepvaart nog last heeft van de storing.

Maandag waren er problemen met de Spaarnespoorbrug, waardoor er urenlang geen treinen konden rijden. Verder kunnen door de warmte momenteel ook de Waarderbrug en de Schouwbroekerbrug niet worden bediend.